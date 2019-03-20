Son Dakika Haberleri: Manisa'daki Fetö'nün Darbe Girişimi Davası

Manisa'daki Fetö'nün Darbe Girişimi Davası

51 dakika önce

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Manisa'daki Fetö'nün Darbe Girişimi Davası, System.String[]
Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklarla avukatları katıldı.

Savcının bir önceki celsede sunduğu mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklar, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan iddia makamı, astsubaylar Ferdi Yörüyen ile Tarık Demirtaş'ın bütün suçlamalardan beraatini, üsteğmen Yunus Bayat'ın darbe girişimiyle ilgili suçlamalardan beraatini, FETÖ/PDY üyeliğinden ise cezalandırılmasını, diğer 6 sanığın ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

İddianameden

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa merkez tugay komutan vekili albay Murat Yılmaz, eski albay Nihat Eryılmaz, eski yarbaylar Engin Yücel ve Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmen İlhan Gözüyukarı, astsubay Tarık Demirtaş ile eski astsubay Ferdi Yörüyen ve eski üsteğmen Yunus Bayat hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.


Ayrıca örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edilen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen Bayat hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:48 Kaynak: AA

Manisa, Güncel
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