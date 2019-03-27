Manisa'daki Fetö'nün Darbe Girişimi Davası

Manisa
'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu ve tutuksuz sanıkların avukatları ile yakınları katıldı.
Savcının bir önceki celsede sunduğu mütalaaya karşı son savunmalarını yapan tutuklu sanıklar, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek beraatlerini istedi.
Sanıklardan Ferdi Yörüyen ile Tarık Demirtaş ise haklarında verilen mütalaayı kabul ettiklerini ve bu yönde karar verilmesini istediklerini beyan etti.
Mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.
İddianameden
Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa merkez tugay komutan vekili albay Murat Yılmaz
, eski albay Nihat Eryılmaz, eski yarbaylar Engin Yücel ve Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmen İlhan Gözüyukarı, eski astsubaylar Tarık Demirtaş ile Ferdi Yörüyen ve eski üsteğmen Yunus Bayat hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye
Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.
Ayrıca örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edilen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen Bayat hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.