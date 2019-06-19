Manisa'daki FETÖ operasyonunda 1 gözaltı
1 saat önce
Manisa'nın Kula ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:41 Kaynak: AA
'nın Kula
ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı. Turgutlu
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.G'nin (25) Kula'daki bir evde saklandığı tespiti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda zanlı gözaltına alındı, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.
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