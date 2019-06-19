Son Dakika Haberleri: Manisa'daki FETÖ operasyonunda 1 gözaltı
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Manisa'daki FETÖ operasyonunda 1 gözaltı

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.

Manisa'daki FETÖ operasyonunda 1 gözaltı, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.G'nin (25) Kula'daki bir evde saklandığı tespiti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda zanlı gözaltına alındı, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:41 Kaynak: AA
Kula, Manisa, Güncel
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