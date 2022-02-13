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Manisa'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Adana'da yakalandı - Son Dakika

Manisa'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Adana'da yakalandı

13.02.2022 22:39
Manisa'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Adana'da yakalandı

Manisa'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Adana'da gözaltına alındı.

Manisa'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Adana'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan E.O'nun üzerinde, örgüte ait olduğu değerlendirilen 30 bin dolar, 2 bin 300 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelinin, örgüte ait paraların dağıtımında görev aldığı ve yurt dışı bağlantılı faaliyetlerine devam ettiği öne sürüldü.

Adana'dan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin, işlemleri sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Adana'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Adana'da yakalandı - Son Dakika
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