Manisa'daki fırtınada çatının uçtuğu anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'daki fırtınada çatının uçtuğu anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Manisa'daki fırtınada çatının uçtuğu anlar kameraya yansıdı

6 saat önce

Manisa'da 23 Aralık'ta etkili olan fırtına nedeniyle Şehzadeler ilçesindeki bir binanın çatısının yola uçtuğu anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Manisa'da 23 Aralık'ta etkili olan fırtına nedeniyle Şehzadeler ilçesindeki bir binanın çatısının yola uçtuğu anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Bölgede pazartesi günü sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir binanın çatısı, sokağa düştü.

Park halindeki araçların hasar gördüğü olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Çevredeki bir iş yerinde bulunan kameraya yansıyan görüntülerde metal konstrüksiyon çatının sokağa ve park halindeki otomobillerin üzerine düşmesi yer alıyor.

Manisa'daki fırtınada çatının uçtuğu anlar kameraya yansıdı

Şehzadeler, Aralık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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