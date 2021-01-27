Manisa'daki fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Manisa'daki fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

27.01.2021 13:17

- Manisa'daki fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı Manisa'da dün gece etkili olan fırtına ve sağanak yağış sonrası onlarca ağaç yıkıldı çatılar uçtu Sağanak yağış sonrası tıkanan yağmur ızgaraları MASKİ ekipleri tarafından açılırken merkezdeki belediyeler de çalışmalarını...

- Manisa'daki fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Manisa'da dün gece etkili olan fırtına ve sağanak yağış sonrası onlarca ağaç yıkıldı çatılar uçtu

Sağanak yağış sonrası tıkanan yağmur ızgaraları MASKİ ekipleri tarafından açılırken merkezdeki belediyeler de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

MANİSA - Manisa'da dün gece etkili olan fırtına ve sağanak yağışın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. 250'nin üzerinde ağacın kökünden söküldüğü Manisa'da bir caminin minaresi yıkılırken onlarca evin çatısı ve bacası da uçtu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri ile MASKİ ekipleri kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürürken yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi.

Manisa'da dün gece saatlerinde etkili olan ve saatteki hızı 70 kilometreyi aşan şiddetli fırtına yerini sağanak yağışa bıraktı. Fırtına Manisa'yı adeta savaş alanına çevirirken 250'nin üzerinden ağaç kökünden devrildi, bir caminin minaresi ile onlarca evin çatısı ve bacası uçtu. Gece boyunca teyakkuzda olan Manisa Büyükşehir, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri ile MASKİ ekipleri yaşanan her olumsuzluğa anında müdahale ederek hasarın en az seviyede atlatılmasını sağladı. Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yenimahalle Mahallesindeki şiddetli fırtınada çoğu parçası uçan ve bir kısmı binada asılı kalan çatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Yunusemre Belediyesi ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken yaşanan olayı anlatan görgü tanıklarından 58 yaşındaki Ramazan Budak, bu yaşına kadar böyle bir şiddetli fırtınayı Manisa'da görmediğini söyledi. Fırtına nedeniyle gece yarısı sese uyandığını kaydeden Budak, "Çok berbat bir geceydi. Allah korudu. 58 yaşındayım, bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmedim. Saat 03.00 sıralarında uyandığımda karşı komşumdan gelen rüzgar benim pencereye vuruyordu. Şu an burada gördüğünüz parçaların bir o kadarı uçarak arka sokağa kadar gitti. Bizler de itfaiye çağırdık ve yolun bir kısmını kapatmak zorunda kaldık. Önlem almasaydık daha kötü olabilirdi" dedi.

Ekiplerin sahadaki çalışması sürüyor

Yunusemre ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesindeki bir evin bahçesindeki ağaçlar fırtınanın etkisiyle bahçe duvarıyla birlikte yıkılırken, tarihi Sultan Camii Bimarhane'sindeki 5 ağaç da kökünden sökülerek devrildi.

Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi Turgutlu yolunda şiddetli yağış nedeniyle su basan yollarda ise MASKİ ekipleri su tahliye işlemlerine devam ediyor.

Manisa'daki fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Manisa'daki fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Manisa'daki fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Manisa'daki fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Şehzadeler, Yunusemre, Fırtına, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'daki fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika


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