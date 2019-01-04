Son Dakika Haberleri: Manisa'daki Fuhuş Operasyonunda 12 Tutuklama

Manisa'daki Fuhuş Operasyonunda 12 Tutuklama

1 saat önce

Manisa'da para karşılığı "swinger" yöntemiyle fuhuş yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şahıstan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa'daki Fuhuş Operasyonunda 12 Tutuklama, System.String[]
Manisa'da para karşılığı "swinger" yöntemiyle fuhuş yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şahıstan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri il genelinde sosyal medya üzerinden kurdukları bağlantıyla düzenledikleri "swinger" yöntemiyle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen evli 4 çifti takibe aldı. Ekiplerce dün sabah düzenlenen operasyonda 6'sı kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.E., A.Ç., H.S., H.A., A.I., S.S., G.E., M.Ö., M.Ç., M.Ö., M.A., A.D., Z.Z., Ö.E., A.K., S.U., C.K. ve B.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürüldü.

Burada 'suça sürüklenen' ve 'mağdur' sıfatıyla işlem yapılan S.S., A.D., A.K., M.Ö., C.K. ve B.B. adlı 6 kadın, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla gözaltında tutulan 12 erkek zanlı ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:12 Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa
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