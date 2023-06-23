Manisa'daki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Manisa'daki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

23.06.2023 10:29

Manisa'da bulunan geri dönüşüm tesisi yangını 17 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın nedeni henüz belirlenemezken, tahminlere göre soğutma çalışmaları 1,5 gün sürebilir. Yangın sırasında tesisin tamamı yanarken, itfaiye ekipleri yüzlerce tavuk ve horozu kurtardı.

Manisa'da organize sanayi bölgesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 17'nci saatinde kontrol altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Yangın şu an kontrol altına alınmış vaziyette, soğutma çalışmalarımız sürüyor. Tahminimizce 1,5 gün sürebilir. Çünkü 3 katlı bina büyüklüğünde malzeme yığılmış" dedi.

Manisa'daki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Yunusemre ilçesi Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Depodaki plastik ve kimyasal atıkların alev almasıyla çıkan yangın, tesise de sıçradı. Zaman zaman patlama seslerinin de geldiği tesisten yükselen siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) ve sağlık ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Bu arada geri dönüşüm tesisi çevresinde toplanan ve söndürme çalışmalarını izleyenler, tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Manisa'daki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

"YANGININ BÜYÜKLÜĞÜ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI"

Havanın kararmasıyla, yangına sadece karadan müdahale edildi. Alevler geceyi aydınlatırken, yangına çevre ve il ve ilçelerden destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de yer aldığı çalışmalarda, yangına, 92 personel, 52 itfaiye aracı, 12 su tankeri ve 7 iş makinesiyle müdahale edildi. 85 dönümlük arazi üzerine kurulu tesisin tamamı yanarken, itfaiyenin dikkati sayesinde, yüzlerce tavuk ve horoz yanmaktan kurtuldu. Ekipler, yangının ulaştığı kümesteki 350'ye yakın tavuk ve horozu, kırdığı duvardan tahliye etti, 1 tavuk öldü. Tavuklar, tesis çalışanları tarafından şirkete ait araçlarla güvenli bölgeye götürüldü. Yangının büyüklüğü, gün ağarınca ortaya çıktı, binlerce tonluk geri dönüşüm ürünü küle döndü.

Manisa'daki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

"YANGIN KONTROL ALTINDA"

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangına ilişkin gelişmeleri anlattı. Yaklaşık 19 saattir süren yangının, saat 09.30 sıralarında kontrol altına alındığına değinen İnal, "Yangın şu an kontrol altına alınmış vaziyette, itfaiye ekiplerimiz yangını çevrelemiş durumda. Büyük kepçeler istedik. Kepçelerle içeri girip, yığılı malzemeyi çekip, soğutarak devam edeceğiz. Uzun bir yangın olacak. Öyle gözüküyor. Çünkü içeride 1,5 yıllık birikmiş malzemeler gözüküyor. Çok ve yığılı olduğu için araçlarım dahi giremedi. Geceden beri yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu an da soğutma çalışmalarım devam ediyor" dedi.

Manisa'daki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

"NEDENİ HENÜZ BELİRLENMEDİ"

Yangının çıkış nedeni üzerinde durduklarını ve henüz sebebinin belirlenemediğini dile getiren İnal, "İlk yangın plastik ürünlerin olduğu alanda çıkmış. Yangın, çok fazla köpük ve petrol kimyevi malzemelerin yer aldığı yığında statik elektrikten çıkmış olabilir. Oradaki çalışanlar da yangının birden büyüğünü söylediler. Yangın çıkınca kendilerini dışarıya zor atmışlar, bazı çalışanları da biz çıkardık. Şu an alevleri bastırdık, soğutma işlemi var. Tahminimizce 1,5 gün sürebilir. Çünkü 3 katlı bina büyüklüğünde bir malzeme yığılmış, plastik olduğundan üzeri eriyip tabaka yapıyor ve alt tarafı yanmaya devam ediyor. Müdahalemiz sürüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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