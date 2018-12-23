Manisa'daki Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 öğrenciden 51'i tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 öğrenciden 51'i tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.





Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde yatılı olarak kalan ve cuma günü mide bulantısıyla Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılan 60 öğrencinin tedavisi yapıldı.



Hayati tehlikesi bulunmayan ve müşahede altında tutulan 60 öğrenciden 51'i yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi. 9 öğrencinin de yarın yapılacak olan son kontrolden sonra taburcu edileceği öğrenildi.



Öğrencilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerden 51'inin taburcu edildiğini söyledi.



Konunun hassasiyetle üzerinde durduklarını ve zehirlenmeye yol açan sebeplerinin araştırıldığını bildiren Hasyiğit, şunları kaydetti:



"Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm imkanlarımızla seferber olduk. Öğrencilerimizin çok şükür önemli derece rahatsızlıkları yoktu ama biz yine de her türlü çalışmamızı yaptık. Şu an hepsinin durumu iyi, zehirlenmeye yol açan sebepleri titizlikle araştırmaya devam ediyoruz."

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