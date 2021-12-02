Manisa'daki Güveli Barajı tamamlandı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Manisa'nın Demirci ilçesinde yaptığı Güveli Barajı'nın tamamlanarak, su tutmaya başladığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada gövde dolgusu, dolusavak ve vana odası imalatları tamamlanan Güveli Barajı'nda su tutmaya başladıklarını ifade etti.

Güveli Barajı'nın temelden yüksekliğinin 31 metre olacağını kaydeden Yıldız, barajın 690 bin metreküp depolama kapasitesine sahip olacağını, bin dekar araziyi borulu-basınçlı sistem ile sulayıp, bölge çiftçisine 2021 rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 milyon 290 bin lira daha fazla kazandıracağını belirtti.