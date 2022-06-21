Manisa'daki helikopter destekli trafik denetiminde 62 sürücüye cezai işlem - Son Dakika
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Manisa'daki helikopter destekli trafik denetiminde 62 sürücüye cezai işlem

21.06.2022 20:06
Manisa'daki helikopter destekli trafik denetiminde 62 sürücüye cezai işlem

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Turgutlu, Akhisar, Salihli, Gölmarmara ilçelerini birbirine bağlayan kara yolları denetlendi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Turgutlu, Akhisar, Salihli, Gölmarmara ilçelerini birbirine bağlayan kara yolları denetlendi.

Yerden polis ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği helikopterli denetimde 910 araç ve sürücü kontrol edildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen 62 araç sürücüsüne uygulama noktalarında cezai işlem uygulandı.

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Manisa'da helikopterli trafik denetimi: 13 araç men edildi Manisa'da helikopterli trafik denetimi: 13 araç men edildi Yakalaması bulunan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı Yakalaması bulunan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki helikopter destekli trafik denetiminde 62 sürücüye cezai işlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'daki helikopter destekli trafik denetiminde 62 sürücüye cezai işlem - Son Dakika
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