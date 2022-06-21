Yerden polis ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği helikopterli denetimde 910 araç ve sürücü kontrol edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'daki helikopter destekli trafik denetiminde 62 sürücüye cezai işlem - Son Dakika

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