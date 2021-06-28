Manisa'daki iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında biri ağır 6 kişi yaralandı.
Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü Mahallesi yakınlarında C.B'nin (25) kullandığı kamyonet, karşı yönden gelen A.A. (57) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolculardan E.A. (78) ve H.Ç. (59) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akhisar ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi yakınlarında da E.Ö'nün (21) kullandığı 45 HC 33 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu C.Y. (19) yaralandı.
Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan C.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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