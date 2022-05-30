Manisa'daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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Manisa'daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

30.05.2022 22:08
Manisa'daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 Mayıs'ta işçi servisinin kamyona çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 Mayıs'ta işçi servisinin kamyona çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. 19 gündür hastanede tedavi gören Gamze Karakurt verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 11 Mayıs'ta Turgutlu ilçesi Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikadan çıkan işçileri taşıyan Fuat D. idaresindeki 45 J 6405 plakalı servis, lastiklerinin patlaması sebebiyle duraklayan Hamit K. idaresindeki 45 LT 505 plakalı demir yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kasasındaki demirler otobüsün ön camına saplandı. Kazada işçi servisinde bulunan Kamuran Alan ve Nuray Taş hayatını kaybederken, 6'sı ağır 29 kişi de yaralandı. Kazada yaralanarak Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Gamze Karakurt (40) da 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Karakurt'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, Mayıs, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika


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