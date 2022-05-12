Manisa'daki işçi servisi kazasında yaralanan 35 işçi taburcu edildi - Son Dakika
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Manisa'daki işçi servisi kazasında yaralanan 35 işçi taburcu edildi

12.05.2022 11:33
Manisa'daki işçi servisi kazasında yaralanan 35 işçi taburcu edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 kişinin öldüğü 45 işçinin de yaralandığı işçi servisinin, tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılardan 35'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildikleri açıklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 kişinin öldüğü 45 işçinin de yaralandığı işçi servisinin, tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılardan 35'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildikleri açıklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi dün akşam saatlerinde Manisa -Turgutlu karayolu üzerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikadan çıkan işçileri taşıyan Fuat D. idaresindeki 45 J 6405 plakalı servisin Hamit K. idaresindeki 45 LT 505 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti 45 kişi de yaralandı. Yaralılardan 35'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildikleri açıklanırken 10 işçinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Manisa'daki işçi servisi kazasında yaralanan 35 işçi taburcu edildi
Manisa'daki işçi servisi kazasında yaralanan 35 işçi taburcu edildi
Manisa'daki işçi servisi kazasında yaralanan 35 işçi taburcu edildi

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Turgutlu, Manisa, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'daki işçi servisi kazasında yaralanan 35 işçi taburcu edildi - Son Dakika


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