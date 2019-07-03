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Manisa'daki kahreden kazada bir aile yok oldu

57 dakika önce

Manisa'daki kahreden kazada bir aile yok oldu -Manisa'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldiMANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve genç çift ile bebeklerinin hayatını kaybettiği feci kazada çiftçi 8 yaşındaki kızları...

Manisa'daki kahreden kazada bir aile yok oldu
-Manisa'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve genç çift ile bebeklerinin hayatını kaybettiği feci kazada çiftçi 8 yaşındaki kızları da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı da 4'e yükseldi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde sabah saatlerinde Cumali Yarıcı yönetiminde ki 45 KB 1212 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 42 GM 842 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın sonucu hurdaya dönen araçta Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı ve 1 yaşındaki bebekleri H.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, genç çiftin kızları Ziynet Yargıcı ve H.Y. ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalbi bir kez duran ve yeniden hayata döndürülen 8 yaşındaki Ziynet Yargıcı buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Ziynet hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı da 4'e yükseldi.
Manisa'daki kahreden kazada bir aile yok oldu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:04 Kaynak: İHA
Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa
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