Son Dakika Haberleri: Manisa'daki kazada anne ile 8 aylık kızı hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Manisa'daki kazada anne ile 8 aylık kızı hayatını kaybetti

Manisa'daki kazada anne ile 8 aylık kızı hayatını kaybetti

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 8 aylık kızı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'daki kazada anne ile 8 aylık kızı hayatını kaybetti, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 8 aylık kızı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bergama Caddesi'nde meydana geldi. Soma'dan, Kınık güzergahına gitmekte olan Engin K. yönetimindeki 35 VRD 40 plakalı otomobil, kucağındaki 8 aylık kızı Elif Z.U ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Tenzile Uysal'a (26) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ve kızı metrelerce uzağa fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı anne ve kızına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Anne Tenzile Uysal Soma Devlet Hastanesine, 8 aylık Elif Z.U. ise Özel Medigün Hastanesine kaldırıldı. Anne ve kızı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kaza sonrasında otomobil sürücüsü Engin K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

(Yılmaz Sarıpınar/İHA)

Manisa, Soma, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
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