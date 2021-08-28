MANİSA'DAKİ KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde şerit ihlali yapan otomobil ile işçi servisi taşıyan midibüsün çarpıştığı kazada ölen Ramazan Çetinkaya (67), eşi Hayriye Çetinkaya (61), midibüs şoförü İsmail Uçar (59) ve Mahmut Bozkurt'un (28) cenazeleri memleketleri Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Salihli- Alaşehir karayolu Kantar mevkiinde meydana geldi. Alaşehir yönünden Salihli istikametine giden Ramazan Çetinkaya (67) yönetimindeki 35 BUF 96 plakalı otomobil şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen İsmail Uçar (59) yönetimindeki 45 J 4756 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole devrilerek yan yatarken, otomobil ise takla atarak yol kenarında bulunan üzüm tarlasına savruldu.

Can pazarının yaşandığı kazayı gören diğer sürücüler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ramazan Çetinkaya ve eşi Hayriye Çetinkaya çifti ile midibüs şoförü İsmail Uçar ve yolculardan Mahmut Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada ölenlerin cenazeleri memleketleri Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. İlk olarak saat 11.30 sıralarında Mahmut Bozkurt için Çağlayan Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde ölen Mahmut Bozkurt'un, babası Macit Bozkurt ve annesi Elif Bozkurt gözyaşını tutamadı. Anne Elif Bozkurt'un "Beni duyuyorsan kalk' feryadı yürek dağladı. 2 kardeşin büyüğü olan Mahmut Bozkurt'a, 31 yaşında hayatını kaybeden amcası Teğmen Mahmut Bozkurt'un ismi verildiği öğrenildi. Kılınan namazın ardından Mahmut Bozkurt, Çağlayan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Midibüs sürücüsü evli ve 2 çocuk babası İsmail Uçar için Yeni Mahalle Hilal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada ölen 2 çocuk ve 3 torun sahibi Ramazan- Ayşe Çetinkaya çiftinin cenaze namazı da Sarısu Mahallesi Kadı Şeyh Camii'nde kılındı. Cenaze namazı öncesi Hayriye Çetinkaya'nın tabutuna yemeni konuldu. Cenazede oğlu Ferdi Çetinkaya ve kızı Ferda İzmirlioğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazı sonrasında, çiftin cenazesi dün akşam gitmek için yola çıktıkları Ilgın Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Çetinkaya çiftinin birbirini çok sevdiğini ve kardeşi Hüseyin Çetinkaya ve yakın çevrelerine "Ölürsek beraber ölelim, biz birbirimizden ayrı yaşayamayız" diye söyledikleri öğrenildi.