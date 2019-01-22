Manisa'daki Kazada Ölen Kişi Sayısı 2'ye Yükseldi
29 dakika önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve özel bir hastanede tedavi altına alınan Adem Solak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve özel bir hastanede tedavi altına alınan Adem Solak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu
Mahallesi OSB
kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul
'dan İzmir
istikametine giden Erdem Selim
'in kullandığı 34 NE 2149 plakalı otomobil, Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi OSB kavşağı yakınlarında İlhan Ö. yönetimindeki 45 HB 0012 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Erdem Selim olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan Adem Solak ve Zafer Y. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Akhisar'da bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Adem Solak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kaza yaralanan Zafer Y.'nin sie tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:37 Kaynak: İHA
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