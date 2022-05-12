Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi (3) - Son Dakika
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Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi (3)

12.05.2022 19:51
Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi (3)

KAMYON SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIManisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 44 kişinin yaralandığı trafik kazasında servis otobüsünün çarptığı demir profil yüklü kamyonun sürücüsü Hamit Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, taksirle ölüme sebebiyet...

KAMYON SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 44 kişinin yaralandığı trafik kazasında servis otobüsünün çarptığı demir profil yüklü kamyonun sürücüsü Hamit Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan servis otobüsünün sürücüsü Fuat Dündar'ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU/MANİSA,


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Hamit Kılıç, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi (3) - Son Dakika
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