Manisa'daki Kazada Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı
26 dakika önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Manisa
'nın Kırkağaç
ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Alay Kavşağında meydana geldi. A.H. yönetimindeki 45 YB 9286 plakalı otomobil, Akhisar
istikametinden Soma
yönüne seyir halinde olduğu sırada, kavşakta çıkış yapan T.M. idaresindeki 35 TP 593 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle A.H.'nin otomobili kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü A.H. ve yanındaki 4 yolcuya müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulans ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan T.M.'nin Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne sığındığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:52 Kaynak: DHA
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