Manisa'daki Öğrenci Zehirlenmesinde Sayı 60'a Yükseldi
4 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesiden gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı 60'a yükseldi.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesiden gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı 60'a yükseldi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde yatılı kalan öğrencilerden bir kısmı sabah saatlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Sabah
saatlerinde 45 öğrenci Turgutlu'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, sayı 60'a yükseldi.
Öte yandan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31'i Turgutlu Devlet Hastanesinde, 16'sı ilçedeki özel bir hastanede, 13'ü ise Manisa Şehir Hastanesinde tedavi görüyor. 145 öğrencinin yatılı kaldığı yurtta akşam yemeği menüsünde çorba, tavuk, pilav ve salata bulunduğu öğrenilirken, sağlık durumları iyi olan 60 öğrencinin 24 ila 72 saat arasında müşahede altında tutulacağı bildirildi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:23 Kaynak: İHA
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