Manisa'daki okul önlerinde narkotik denetimi - Son Dakika
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Manisa'daki okul önlerinde narkotik denetimi

24 dakika önce

Manisa'daki okul önlerinde narkotik denetimiMANİSA'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'deki okul önleri ve parklar, uyuşturucu satıcılarına karşı polis ekiplerince kontrol edildi.

Manisa'daki okul önlerinde narkotik denetimi

MANİSA'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'deki okul önleri ve parklar, uyuşturucu satıcılarına karşı polis ekiplerince kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucuya karşı bugün denetim yaptı. Kentteki okul önleri ve çevreleri ile parklar, uyuşturucu satıcılarına karşı kontrol edildi. 'Asi' isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı çalışma, yaklaşık 1 saat sürdü. Denetimde 120 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, denetimlerin süreceği belirtildi.

Manisa'daki okul önlerinde narkotik denetimi

Şehzadeler, Narkotik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:33 Kaynak: DHA
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