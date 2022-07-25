Manisa'daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında - Son Dakika
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Manisa'daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında

25.07.2022 09:38
Manisa'daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda çıkıp, tarım arazileri ile ormana sıçrayan yangın, 13,5 saat sonra kontrol altına alındı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda çıkıp, tarım arazileri ile ormana sıçrayan yangın, 13,5 saat sonra kontrol altına alındı.

Kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, tarım arazilerine ve ormana da sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Ekipleri yoğun çabasına karşın alevler Şehitler ile Durasıl mahallerine ulaştı, takviye istendi.

PERSONEL VE ARAÇ SAYISI ARTIRILDI12 yangın söndürme helikopteri, 9 yangın söndürme uçağı, 52 arazöz, 15 su tankeri, 26 itfaiye ekibi, 10 dozer, 10 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 30 itfaiye personeli, 200 orman işçisi ve Kırkağaç'tan gelen 1 komando timinin müdahale ettiği yangın nedeniyle 20 evde oturan 40 kişi ile 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş hayvan tedbir amacıyla tahliye edildi.Havanın kararması ile alevlere sadece 2 gece görüş kabiliyetini sahip helikopterle devam edildi. Karadan müdahale ise hummalı bir şekilde sürdü. Günün ilk ışıkları ile helikopter ve uçaklar, tekrar devreye girdi. Alevler, saat 07.00 itibarıyla 13,5 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, metruk Çaltıkçukur Mahallesi'ndeki 7 boş ev ile 1 okul yangında zarar gördü.

Yangında ne kadar alanın zarar gördüğünün tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Akhisar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında - Son Dakika
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