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Manisa'daki orman yangını

42 dakika önce

Manisa'nın Kula ile Selendi ilçe sınırları arasında bulunan ormanlık bölgede çıkan yangında, 15 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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Manisa'nın Kula ile Selendi ilçe sınırları arasında bulunan ormanlık bölgede çıkan yangında, 15 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.


Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Selendi ilçe sınırında bulunan Kula ilçesine bağlı Şehitoğlu Mahallesi Şehitler mevkinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarını alan Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, hemen bölgeye ulaşarak söndürme çalışmalarına başladı. Çevre mahalledeki vatandaşların da desteği verdiği yangın söndürme çalışmalarına; 3 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, iş makinelerinin yanı sıra Selendi ve Kula itfaiye ekipleri de katıldı. Akşam saatlerinde kontrol altına alınan ve gece saatlerine kadar soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 15 dekarlık çam ormanının zarar gördüğü bildirildi. - MANİSA

Selendi, Manisa, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:14 Kaynak: İHA
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