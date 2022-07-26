Manisa'daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü

26.07.2022 18:02
Manisa'daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, orman ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çok büyümeden söndürüldü.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, orman ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çok büyümeden söndürüldü.

Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesindeki Çamlıca Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğüne ait 4 arazöz ve 1 helikopter sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Ekiplerin hızlı ve yoğun mücadelesi sonrası alevlerin etrafı kısa sürede çevrilerek, yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'daki bağda, 446 kök Hint keneviri ele geçirildi Manisa'daki bağda, 446 kök Hint keneviri ele geçirildi Üzüm bağında yetiştirilen 446 kök kenevir ele geçirildi Üzüm bağında yetiştirilen 446 kök kenevir ele geçirildi
Kaynak: İHA

Yunusemre, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov yapmak amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
16:56 AB'den Rusya kararı! Yaptırımların süresi uzatıldı
16:58 Galatasaray, Barcelona'da top koşturan Oscar Mingueza için harekete geçti
16:50 Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından taciz edilen tekneye Türk askerinin verdiği destek gururlandırdı!
16:45 TBMM Başkanı Şentop, siyasi parti gruplarını olağanüstü toplantıya çağırdı! Gündem sağlık çalışanlarına şiddet olayları
16:40 TBMM Karma Komisyonunda, HDP'li Beştaş'ın "Pislik" ifadesi gerginlik yarattı
16:25 Tatar'dan Akdeniz'e açılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisine büyük övgü
16:21 2045 yılından geldiğini iddia eden adam, gösterdiği videoyla ürküttü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 18:03:30. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement