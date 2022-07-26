Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesindeki Çamlıca Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğüne ait 4 arazöz ve 1 helikopter sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Ekiplerin hızlı ve yoğun mücadelesi sonrası alevlerin etrafı kısa sürede çevrilerek, yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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