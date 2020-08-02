Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Cuma günü 17.30 sıralarında Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına sabah erken saatlerde çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale edildi.

Zaman zaman alevlenmelerin olduğu yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, yangınla ilgili Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

Hacıköseler, Baktırlı ve Bahçecik mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar ile besi hayvanlarının bölgeden tahliye edildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk incelemelerde Hacıköseler Mahallesi'nde 2 ev, 4 müştemilat ve 2 metruk binanın yandığı tespit edilmiştir. Yangın sebebiyle can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmamıştır. Ayrıca tahliye sonucu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda da herhangi bir kayıp meydana gelmemiştir."

"Yangına 82 arazöz, 10 helikopterle müdahale edildi"

Yangına 82 arazöz, 11 dozer, 10 helikopter, 12 itfaiye aracı, 13 su tankı ile müdahale edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, yangının söndürülmesi ve bölgede yaşayan vatandaşların zarar görmemesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Önceki gün Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın gece kontrol altına alınmış ancak dün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamış, Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti.