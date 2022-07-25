Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
MANİSA Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika
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