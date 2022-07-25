Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

25.07.2022 08:47

Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındıMANİSA Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

MANİSA Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

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Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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