Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Manisa Gördes'te çıkan orman yangınına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile müdahale ediyoruz. Orman yangınları açısından riskli günler yaşıyoruz. Lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durun" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'daki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor - Son Dakika

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