Manisa'daki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor - Son Dakika
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Manisa'daki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor

20.07.2022 00:57
Manisa'daki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor

Orman Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile müdahale edildiğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile müdahale edildiğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Manisa Gördes'te çıkan orman yangınına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile müdahale ediyoruz. Orman yangınları açısından riskli günler yaşıyoruz. Lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durun" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'daki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'daki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor - Son Dakika
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