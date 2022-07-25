Manisa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika
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Manisa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

25.07.2022 09:50
Manisa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün çıkan ve gece boyunca söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangınına müdahale sürüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün çıkan ve gece boyunca söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangınına müdahale sürüyor.

Hasköy Mahallesi Seğirdim Çukuru mevkisinde otluk alanda çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangına, gece boyunca karadan ve havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla karadan yürütülen çalışmalara gece görüşlü helikopterler de destek verdi.

Söndürme çalışmalarına halen 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozerin yanın sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyetin TOMA araçları da katılıyor.

Olay

Dün, Akhisar ilçesi Hasköy Mahallesi yakınlarındaki Seğirdim Çukuru mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçramıştı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangında Seğirdim Mahallesi yakınlarında kullanılmayan 8 ev yanmış, bölgede 20 evde yaşayan 40 kişi ile 300'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan da tahliye edilmişti.

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Manisa'da orman yangını (3) Manisa'da orman yangını (3) Manisa'daki orman yangını büyüdü, 20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi Manisa'daki orman yangını büyüdü, 20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi
Kaynak: AA

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika
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