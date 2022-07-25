Havadan ve karadan müdahale edilen yangında Seğirdim Mahallesi yakınlarında kullanılmayan 8 ev yanmış, bölgede 20 evde yaşayan 40 kişi ile 300'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan da tahliye edilmişti.

Söndürme çalışmalarına halen 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozerin yanın sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyetin TOMA araçları da katılıyor.

Kaynak: AA

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika

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