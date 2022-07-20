MANİSA'DAKİ ORMAN YANGININDA 85 HEKTAR ORMAN VE 100 HEKTAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ, 2 GÖZALTI - Son Dakika
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MANİSA'DAKİ ORMAN YANGININDA 85 HEKTAR ORMAN VE 100 HEKTAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ, 2 GÖZALTI

20.07.2022 12:12

MANİSA'nın Gördes ilçesinde, anız ateşinden çıktığı belirlenen orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle 17 saatte söndürülürken, valilikten yapılan açıklamaya göre 85 hektar orman ve 100 hektar tarım arazisi zarar gördü.

MANİSA'nın Gördes ilçesinde, anız ateşinden çıktığı belirlenen orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle 17 saatte söndürülürken, valilikten yapılan açıklamaya göre 85 hektar orman ve 100 hektar tarım arazisi zarar gördü. Soruşturma başlatan jandarma, yangına sebebiyet verdikleri ileri sürülen İdris Ç. (60) ve Bilal Ö.'yü (50) gözaltına aldı.

Gördes'in kırsal Karayağcı Mahallesi'nde, dün saat 13.43'te anız ateşinden yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yakındaki ormana da sıçradı. Engebeli arazideki yangında alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine ilk olarak,3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı ve 15 arazöz sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle 3 aynı noktaya sıçradı. Bu nedenle geniş bir alanda dağınık şekilde ilerleyen yangında, hava ve kara ekipleri arttırıldı. Alevlere 2'si Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen toplam 8 uçak, 10 helikopter, 1 nakliye ikmal uçağı, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 26 itfaiye aracı ve 5 yer

yer ekibiyle müdahaleye devam edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri ise alevlerin ilerlemesi ihtimaliyle itfaiye ekipleri tarafından tedbir amacıyla korundu. Karayağcı ve Kayacık mahallelerindeki 12 ev, 320 küçükbaş ve 80 büyükbaş hayvanın tahliyesi gerçekleştirildi. Alevler saat 21.15 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları gece görüşlü helikopterle günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Rüzgar nedeniyle olası bir alevlenme ihtimali üzerine 2 helikopterin hazırda bekletilirken, 17 saatte söndürülen yangında, valilikten yapılan açıklamaya göre 85 hektar orman ve 100 hektar tarım arazisi zarar gördü.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma başlatan jandarma, anız ateşiyle yangına sebebiyet verdikleri ileri sürülen çiftçiler İdris Ç. (60) ve Bilal Ö.'yü (50) gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Gördes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANİSA'DAKİ ORMAN YANGININDA 85 HEKTAR ORMAN VE 100 HEKTAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ, 2 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MANİSA'DAKİ ORMAN YANGININDA 85 HEKTAR ORMAN VE 100 HEKTAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ, 2 GÖZALTI - Son Dakika
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