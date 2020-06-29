Manisa'daki OSB'lerin durumu değerlendirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, ildeki organize sanayi bölgeleriyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.



Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, organize sanayi bölgelerine ilişkin toplantı video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Toplantıda, Manisa'nın sanayi alanındaki durumu değerlendirildi.



Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, kaymakamlar, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve OSB müdürleri katıldı.



Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda il genelinde OSB'lerdeki mevcut durum ve devam eden yatırımlar görüşülerek, bundan sonraki süreçte gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.



Sanayi alanında yüksek bir potansiyele sahip olan Manisa'nın Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yer aldığını belirten Vali Karadeniz, "Manisa'yı her alanda daha ileriye taşımak ana hedefimiz. Manisa, sanayisi ile gelişmiş bir şehir. Bundan sonra şehrimize sanayi alanında daha ne katabiliriz bunu planlayacak ve bu doğrultuda hep birlikte çalışacağız" dedi. - MANİSA