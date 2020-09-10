Manisa'daki Sarma Barajı'nın yüzde 65'i tamamlandı - Son Dakika

Manisa'da 9 bin 50 dekar araziye can suyu olacak Sarma Barajı'nın yüzde 65'inin tamamlandığı bildirildi.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Yunusemre ilçesi Davutlar Mahallesi yakınlarındaki Sarma Çayı üzerine inşa edilen barajda gövde sıyırma, dolusavak ve dipsavak kazılarıyla enjeksiyon imalatları tamamlandı.

Gövde dolgusu işlemleri süren Sarma Barajı'nın yüksekliği temelden 47.5 metre olacak.

Barajda yılda 1 milyon 850 bin metreküp su tutulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, proje tamamlandığında 8 mahalleye basınçlı borulu sulama imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Manisa Sarma Barajı ve Sulaması Projesinin tamamlandığında 2020 yılı rakamlarıyla ülke ekonomisine yılda yaklaşık 10 milyon lira katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.