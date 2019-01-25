Manisa'daki Sıcak Su İletim Hattındaki Çatlak Kapatıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir jeotermal enerji şirketine ait sıcak su iletim hattında meydana gelen çatlak onarılarak üzüm bağlarına sıcak su akışı durduruldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir jeotermal enerji şirketine ait sıcak su iletim hattında meydana gelen çatlak onarılarak üzüm bağlarına sıcak su akışı durduruldu.



Toygar Mahallesi Çay Yeri mevkisinde özel bir jeotermal enerji şirketine ait sıcak su iletim hattında 23 Ocak'ta oluşan çatlak, jeotermal kuyusunun vanası değiştirilerek ve kaynak yapılarak bugün onarıldı, bağlara akan sıcak su kontrol altına alındı.



İletim hattından yaklaşık 30 dönüm bağa akan sıcak su tahliye edildi. Bağlarda oluşan zararın, jeotermal enerji firması tarafından karşılanacağı öğrenildi.



Bağı zarar gören Hakan Turhan, zararlarını tutanakla kayıt altına aldıklarını belirterek "Bağlar uyku halinde olduğu için şu anda bir zarar tespiti yapılamaz. Ama sezona geçildiğinde bağlar patlamaya başladığında buradaki hasar ortaya çıkacak. Geçmişte yaşanan örneklerle tescillenmiştir. Bu bağlardan kesinlikle ürün alacağımızı düşünmüyoruz. 4-5 yıl sonra bu arazi kendine gelir." dedi.



Firma Genel Koordinatörü Ufuk Şentürk de gazetecilere yaptığı açıklamada, çatlağın yaşandığı borunun onarılarak dışarıya su akışının durdurulduğunu belirtti. Şentürk, "Herhangi bir sıkıntımız yok, su basan bağların sularını tahliye ettik. Pazartesi gününden itibaren bağları zarar gören tüm vatandaşlarımızla tek tek görüşerek, maddi ve manevi tüm mağduriyetlerini gidereceğiz." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı

Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici

İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak