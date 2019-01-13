Manisa'daki Şiddetli Yağış

Manisa Valiliğince kentte 3 gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 640 su taşkını yaşandığı, bu durumdan etkilenen 180 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Manisa Valiliğince kentte 3 gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 640 su taşkını yaşandığı, bu durumdan etkilenen 180 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.



Manisa Valiliğinden, il genelinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışa ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, perşembe sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur nedeniyle cumartesi öğle saatlerine kadar il merkezinde metrekareye ortalama 203 kilogram yağış düştüğü belirtildi.



Sağanaktan özellikle Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, ve Akhisar ilçelerinin etkilendiği vurgulanarak Vali Ahmet Deniz başkanlığında kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) jandarma, emniyet, AFAD, MASKİ, DSİ, Türk Kızılayı ve itfaiye birimleri ile il genelinde yaşanan su taşkınlarına müdahale edildiği kaydedildi.



180 vatandaş evlerinden tahliye edildi



GAMER'e ulaşan 630 su taşkını vakasına müdahale edildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Taşkına maruz kalan 180 vatandaşımız evlerinden tahliye edilmiş, Manisa Öğretmenevi ve Yunusemre Belediyesi Misafirhanesi'ne ve diğer güvenli evlere taşınmaları ve iaşeleri sağlanmıştır. Soma ilçemizde bir ailenin 4 büyükbaş, 1 küçükbaş ve 35 kümes hayvanı telef olmuştur. Şehzadeler ilçemiz Yeni Harmandalı Mahallesi güzergahında bulunan müstakil evlerde 15 küçükbaş hayvan telef olmuştur."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kuraklar Nedeniyle Bahçelerini Sulayamayan Çiftçinin Yüzünü Son Dönemde Etkili Olan Yağışlar Güldürdü

Sağanak Yağışın Hayatı Felç Ettiği İzmir'de, Dikkatsiz Sürücü Sulara Gömülen Aracını Bırakıp Gitti

Son Dakika! Ali Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek

Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar