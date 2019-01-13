Son Dakika Haberleri: Manisa'daki Şiddetli Yağış

Manisa'daki Şiddetli Yağış

10 dakika önce

Manisa Valiliğince kentte 3 gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 640 su taşkını yaşandığı, bu durumdan etkilenen 180 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Manisa'daki Şiddetli Yağış, System.String[]
Manisa Valiliğince kentte 3 gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 640 su taşkını yaşandığı, bu durumdan etkilenen 180 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Manisa Valiliğinden, il genelinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, perşembe sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur nedeniyle cumartesi öğle saatlerine kadar il merkezinde metrekareye ortalama 203 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Sağanaktan özellikle Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, ve Akhisar ilçelerinin etkilendiği vurgulanarak Vali Ahmet Deniz başkanlığında kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) jandarma, emniyet, AFAD, MASKİ, DSİ, Türk Kızılayı ve itfaiye birimleri ile il genelinde yaşanan su taşkınlarına müdahale edildiği kaydedildi.

180 vatandaş evlerinden tahliye edildi

GAMER'e ulaşan 630 su taşkını vakasına müdahale edildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taşkına maruz kalan 180 vatandaşımız evlerinden tahliye edilmiş, Manisa Öğretmenevi ve Yunusemre Belediyesi Misafirhanesi'ne ve diğer güvenli evlere taşınmaları ve iaşeleri sağlanmıştır. Soma ilçemizde bir ailenin 4 büyükbaş, 1 küçükbaş ve 35 kümes hayvanı telef olmuştur. Şehzadeler ilçemiz Yeni Harmandalı Mahallesi güzergahında bulunan müstakil evlerde 15 küçükbaş hayvan telef olmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:06 Kaynak: AA

Şehzadeler, Yunusemre, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuraklar Nedeniyle Bahçelerini Sulayamayan Çiftçinin Yüzünü Son Dönemde Etkili Olan Yağışlar Güldürdü Sağanak Yağışın Hayatı Felç Ettiği İzmir'de, Dikkatsiz Sürücü Sulara Gömülen Aracını Bırakıp Gitti

Son Dakika! Ali Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 10:16:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'daki Şiddetli Yağış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]