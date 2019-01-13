Son Dakika Haberleri: Manisa'daki Şiddetli Yağış

Manisa'daki Şiddetli Yağış

48 dakika önce

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, kentteki şiddetli sağanaktan zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Manisa'daki Şiddetli Yağış, System.String[]
AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, kentteki şiddetli sağanaktan zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Şehzadeler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Baybatur ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Akpınar Mahallesi'nde DSİ sulama kanalında yapılan temizleme çalışmalarını inceleyen Baybatur, doğal afetten zarar gören mahalleleri ziyaret ederek, son durum ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Baybatur, yağışlar nedeniyle il genelinde afetler yaşandığını belirterek, belediye ekiplerinin yoğun mesai harcayarak zararı en aza indirmeye çalıştığını kaydetti.

Özveriyle çalışan personele teşekkür eden Baybatur, "Burada yaşanan doğal bir afettir. Biz Türkiye olarak güçlü bir devletiz. Burada oluşan zararları mağduriyetleri devletimiz, valiliğimizin koordinesinde en kısa sürede giderecektir. Bu konuda hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Buradaki yaraları belediyemiz, valiliğimiz ve hükümetimiz ile en kısa sürede saracağız. Bu yaşanan afet nedeni ile tüm hemşehrilerimize çok geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:29 Kaynak: AA

Murat Baybatur, Milletvekili, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 2,5 Yıl Sonra Ailesiyle Görüştü Soma'da Maden Kazası Yine Can Aldı: 1 Ölü, 1 Yaralı

2 Yıldır Sonra Kar Gören Vatandaşlar Göbek Attı Çin'in İslam Planı Ortaya Çıktı! 'Ülkeye Uygun' Müslüman Yetiştiriyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 21:17:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'daki Şiddetli Yağış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]