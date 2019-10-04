Manisa'daki silahlı kavga
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:32 Kaynak: AA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.
Kuşlubahçe Mahallesi'nde çıkan tartışma sonucu silahla yaralanan Tayfun Güney (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tayfun Güney ile Yücel K. (33) arasında tartışma yaşanmıştı. Yücel K, tabancayla ateş ederek, Güney'i yaralayıp kaçmış, Güney sağlık ekiplerince Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
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