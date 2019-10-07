Son Dakika Haberleri: Manisa'daki silahlı kavga
Son Dakika Güncel Manisa'daki silahlı kavga

Manisa'daki silahlı kavga

1 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren kişiyi silahla vurduğu iddia edilen şüpheli İzmir'de gözaltına alındı.

Manisa'daki silahlı kavga, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren kişiyi silahla vurduğu iddia edilen şüpheli İzmir'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuşlubahçe Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Tayfun Güney'i vurduğu öne sürülen Yücel K'nin İzmir'de olduğu belirlendi.

Cinayet zanlısı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Foça ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şehzadeler ilçesinde 3 Ekim'de, Tayfun Güney (31) ile Yücel K. (33) arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Güney, kaldırıldığı Merkezefendi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Şehzadeler, Manisa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu sahaya iniyor: 18 Ekim'de partisinin yol haritasını açıklayacak
Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı İzmir'de 15 Temmuz günü müezzine saldıran 2 kişi hapis cezası aldı Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 22:47:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'daki silahlı kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]