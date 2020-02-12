Manisa'daki spor yatırımları görüşüldü - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa'daki spor yatırımları görüşüldü - Son Dakika Spor

Manisa'daki spor yatırımları görüşüldü

6 saat önce

Manisa genelinde spor alanında gerçekleştirilecek yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı.

Manisa'daki spor yatırımları görüşüldü, System.String[]

Manisa genelinde spor alanında gerçekleştirilecek yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında Vali Deniz başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve şube müdürleri katıldı.


Toplantıda konuşan Vali Deniz, geçtiğimiz hafta Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı, Manisa Milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımı ile Manisa'daki spor yatırımları ve projeleri ile ilgili geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, "Manisa spor alanında çok ciddi yatırımlar aldı ve almaya da devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Manisa'ya verdiği destek sebebiyle teşekkür ediyoruz. Biz de Manisa'da yatırım ve projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Alt yapı hizmetlerini tamamlayarak 7'den 70'e herkesin spor yapmasını ve Manisa'da spor kültürünün oluşmasını hedefliyoruz" dedi.


"Manisa spor şehri olacak"


"Spor Şehri Manisa' projesinin gerçekleşmesi için önemli adımlar atıldığını da ifade eden Vali Deniz, proje ile Manisa'daki okul spor kulübü ve lisanslı sporcu sayısının arttırılmasını, yetenekli çocuk ve gençlerin keşfedilerek Türk sporuna kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi. Lisanslı sporcu sayısındaki hedeflerinin 150 bin olduğunu da ifade eden Vali Deniz, MANEP 2023 kapsamındaki 'Spor Sevgisi Okulda Başlar' projesi ile 100 okul kulübü kurulacağını ve okullara spor malzemesi desteği sağlanacağını söyledi.


"Manisa sahip olduğu ekonomik potansiyeli sebebiyle Türkiye'nin her köşesinden vatandaşlarımızın yaşadığı bir şehir" diyen Vali Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amacımız, bu zenginliği kullanarak eğitim, spor ve kültürel anlamda kente değer katmak. Modern tesislerde, hocalarımız ve yetenekli çocuklarımızı bir araya getirdiğimizde inanılmaz başarı hikayeleri ortaya çıkıyor."


"Yüzme bikmeyen kalmasın" Projesi başladı


Vali Deniz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin de hayata geçirildiğini söyledi. Türkiye'de suda boğulma sebebiyle ölümlerin olduğunu hatırlatan Vali Deniz, bu proje ile 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin su sporlarında elde edeceği başarıların yanı sıra özellikle de çocukların can güvenliği açısından da önemli olduğunu söyledi.


Toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından il genelinde yapılan çalışma, yatırım ve projelerle ilgili bir sunum yapıldı.


Vali Deniz, daha sonra kurum personelini ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:51 Kaynak: İHA
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