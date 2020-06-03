Manisa'daki spor yatırımları görüşüldü

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında spor alanında il genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımlar değerlendirildi.



Valilik Brifing Salonunda Vali Deniz başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Çevre Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan katıldı.



Toplantıda, il genelinde bakım-onarımı gerçekleştirilen ve yeni yapılan futbol sahaları, tenis kortu, basket alanları ve diğer spor branşlarıyla ilgili çalışmalar ile okul bahçelerine yapılan spor alanları değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, 8 Eylül Futbol Sahasının ihale çalışmalarının tamamlandığı ve amatör sporcuların antrenmanlarını yapabilmesi için Aşağıçobanisa Mahallesinde bulunan futbol sahasındaki çalışmalarda sona gelindiği bilgisi aktarıldı.



Manisa'da alt yapı hizmetlerini tamamlayarak 7'den 70'e herkesin spor yapmasını ve Manisa'da bir spor kültürü oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Vali Ahmet Deniz, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun hazırladığımız projelere verdiği destek sayesinde Manisa spor alanında çok ciddi yatırımlar alıyor. 'Spor Şehri Manisa' projemiz kapsamında, ilimizdeki spor alt yapısını güçlendirmeyi, Manisa'daki okul spor kulübü ve lisanslı sporcu sayımızı arttırarak yetenekli çocuklarımızı Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. - MANİSA