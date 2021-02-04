Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı

04.02.2021 20:31
Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı

MANİSA'da geçtiğimiz gün etkili olan kuvvetli sağanak yağış DSİ'ye ait sulama kanallarının tıkanarak taşmasına neden oldu.

MANİSA'da geçtiğimiz gün etkili olan kuvvetli sağanak yağış DSİ'ye ait sulama kanallarının tıkanarak taşmasına neden oldu. Yaşanan su baskınına anında müdahale eden MASKİ ekipleri temizlik çalışması yaptığı kanallarda tonlarca çöp çıkardı. Yataktan koltuk takımına, klozetten motosiklet kaskına kadar birçok malzemenin çıkarıldığı kanalda temizlik çalışması yapıldı.

Manisa merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde geçtiğimiz gün yaşanan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle DSİ'ye ait sulama kanallarının evsel atıklar sonrası tıkanarak taşmasının ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen temizlik çalışması devam ediyor. Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesinde Kırtık Deresi ile DSİ Sulama Kanalının birleştiği noktanın hemen ardından yerin altından ilerleyen 700 metrelik sulama kanalı üstten kırılarak kepçelerle temizlenmeye başladı. 3 gündür devam eden temizlik çalışmasında çıkan malzemeler ise herkesi şok etti. Yataktan, koltuğa, klozetten motosiklet kaskına, damacanadan pet şişlere tonlarca çöp çıkarıldı. Çıkarılan malzemeler ise çöp dağlarına dönüştü. Toplanan malzemelerin kısa bir süre içinde Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine taşınacağı öğrenildi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan küresel ısınmanın etkileri bazen mevsimlerin yer değiştirmesiyle bazen de kuvvetli ve şiddetli yağışlarla kendini gösteriyor. Bunun en son örneği geçtiğimiz günlerde Manisa'da yaşadık. Metrekareye 90 kilogram yağış düştü. Bu ortalamanın çok üzerinde. MASKİ İdaremizde kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının altında kurulan Dereler Birimiyle bunu kazasız belasız atlattık. Bunun sebebi de dereler birimimizin 7/24 saat esasına bağlı olarak Manisa merkez ve ilçelerinde dere ıslahı ve dere temizliği yapmasından kaynaklandı. Sadece Manisa merkezde bir yerde taşkın oldu. Bunun sebebi de 1970 yılında yapılan ve DSİ'ye ait olan sulama kanalı yaklaşık 12 kilometre ve Manisa'nın 8 mahallesinden geçiyor. Nurlupınar Mahallesi'nde DSİ kanalının belli bir yeri kapatılmış yerin altından gidiyor yaklaşık 700 metre ve daha sonra yeniden açık olarak devam ediyor. Bu 700 metrelik kapalı kısımda bizden kaynaklı olmayan, DSİ'den kaynaklı olmayan tamamen vatandaşın evsel atık, çöp, eline ne geçirdiyse atmasından kaynaklanan bir tıkanıklık yaşadık. Bundan dolayı herhangi bir mal ve can kaybı olmadan o taşkını o belli bölgelerde kapalı yeri kırarak malzemeleri çıkararak atlattık" diye konuştu.12 SAATTE 40 KAMYON ÇÖP ÇIKARDIKYapılan çalışmalarda yüzlerce kamyon çöp çıkarıldığını aktaran Çöllü, "Biz göreve geldiğimizden beridir yıllardır söylüyoruz. Dereler çöplük değildir diye. Bunun da örneğini Manisa'da yaşadık gördük. Sadece 12 saatte o kısımdan 40 kamyon çöp çıkardık çalışma halen devam ediyor. Yanılmıyorsam bir 50-60 kamyon daha oradan çöp çıkacağını tahmin ediyoruz. Manisa'da diğer derelerde de taşkın riskine karşı menfez temizliği yaptık. Buralar da yine vatandaşlarımız evsel atık, yatak, minder motosiklet kaskına kadar 300 kamyon da Manisa merkezden çöp çıkardık" dedi.Dereler ve sulama kanallarının çöplük olmadığını kaydeden Çöllü, şöyle devam etti: "Buradan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Biz görevimizi taşkın riski olmasın diye taşkın riskini en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen çöplerinizi atmayın aksi takdirde bu yine size yansıyacak taşkın olarak dönecek buradan rica ediyoruz. Vatandaşlarımız çöplerini DSİ kanallarına, sulama kanallarına, derelere atıyorlar, vatandaşlarımız bu konuda maalesef duyarsız. Eline ne geçerse atıyor. Yatak, koltuk, kask, envai çeşit futbol topu, pet şişe, damacana, buzdolabı, evsel atık, çuvallar, molozlar bir çöplükte ne varsa, aklınıza gelen ne varsa çıktı."


Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
YORUMLAR
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sulama Kanalı, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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