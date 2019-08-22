Son Dakika Haberleri: Manisa'daki tarihi Damgacı Camisi restore ediliyor
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Manisa'daki tarihi Damgacı Camisi restore ediliyor

32 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesindeki tarihi Damgacı (Hacı Musa) Camisi restore ediliyor.

Manisa'daki tarihi Damgacı Camisi restore ediliyor, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesindeki tarihi Damgacı (Hacı Musa) Camisi restore ediliyor.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunan tarihi camide, 1 yıl sürecek restorasyon çalışmalarına başlandı.

Karamanlı Mahallesi'ndeki camide incelemelerde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç, yapının orijinal şekli ve tarihi konusunda fikir yürütmenin güç olduğunu, kitabesine göre ilk 1872'de Hacı Musa tarafından onarıldığını belirtti.

Caminin süslemeleriyle önemli bir eser olduğunu dile getiren Koç, "Camimizin restorasyon çalışmaları ihale edildi. Restorasyon bedeli KDV hariç 800 bin lira olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise tarihi camide yeniden namaz kılacakları günü özlemle beklediklerini kaydetti.

Caminin ecdadın emaneti olduğunu vurgulayan Tulup, "Restorasyon çalışmalarının başlamasında Manisa Valimiz Ahmet Deniz'in büyük emekleri, destekleri var. Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan'ın da gayretleri var. İnşallah tarihi bedestenimiz ve Çarşı Camimiz için de çok kısa zamanda gerekli adımlar atılacak." dedi.

İncelemeleri sırasında Koç'a, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş da eşlik etti.

Karamanlı, Manisa, Soma, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Somalı madenciler tazminat için yürüdü
Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı 27 Avrupa ülkesi içinde asgari ücret sıralamasında 22'nciyiz Türkiye'de Hint düğünlerinde tarihi rekor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:00:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'daki tarihi Damgacı Camisi restore ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]