Manisa'daki Tarım Arazilerinde Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta kentte etkili olan şiddetli yağışların ardından su baskınlarının yaşandığı tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta kentte etkili olan şiddetli yağışların ardından su baskınlarının yaşandığı tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde yağışlardan etkilenen ve su baskınlarının yaşandığı tarım alanlarında hasar tespit incelemesi yapıldı.



Drone'un da kullanıldığı hasar tespit çalışmalarında, Gediz Ovası'ndaki bağlar ile tarlalardan görüntü ve fotoğraf alındı.



Tarım arazilerindeki incelemeleri esnasında çiftçilerle de görüşen Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, vatandaşların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve ilgili kurumlar ile koordineli bir şekilde çalışmaları yürüttüklerini belirtti.



Öztürk, çalışmaların sürdüğünü, tespitleri Vali Ahmet Deniz'in başkanlık ettiği kriz masasına ilettiklerini, üreticileri mağdur etmemek amacıyla il müdürlüğü olarak gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

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