Tarlada lavanta hasadı, İstanbul'dan gelen misafirlerle yapıldı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki kadın girişimcinin 150 dönümde oluşturduğu lavanta tarlasındaki hasat heyecanına, aralarında finans uzmanları, sigortacılar ve üst düzey yöneticilerin bulunduğu İstanbullu misafirler de ortak oldu.

Günün ilk ışıklarında, bölgeye özgü şalvarları giyerek hasadın yapılacağı Pazarköy Mahallesi yakınlarında buluşan kadınlar, 72 yaşındaki diş hekimleri Çiğdem Ergelen ve Adile Şenol'un lavanta tarlasına hareket etti.

Yeşil ve mora bürünen tarlaya giren misafirler, ellerine kesim bıçaklarını alarak hasat yaptı.

Şenlik havasında geçen lavanta hasat etkinliğine, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da katıldı.

"Kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz"

Girişimci Çiğdem Ergelen, AA muhabirine, Salihli'de doğup büyüdüğünü ancak İstanbul'da yaşadığını, memleketinde babasından kalan arazilerde tarıma yöneldiğini söyledi.

Ergelen, yatırımlarını üniversitedeki sınıf arkadaşı ve meslektaşı Adile Şölen ile yaptığını dile getirerek, "Amacımız, kadınları lavanta tarımına teşvik etmek ve ekonomik kazanımlar sağlamaları. Salihli Girişimci Kadınlar Kooperatifi ile iş birliği yapıp kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah da başaracağız. Salihli'nin lavantayla anılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

İlk hasadı İstanbul'dan gelen misafirleriyle yaptıklarını anlatan Ergelen, "Aralarında finans uzmanları, sigortacılar, bankaların üst düzey yöneticileri de var. Geleneksel olarak şalvarlarını giyip, ciddi olarak hasat yaptılar." diye konuştu.

Salihli Belediye Başkanı Kayda da ilçede profesyonel çiftçilik yapıldığını, kadın girişimcileri daha fazla üretim için desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Salihli Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Yasemin Ademoğlu ise bu yıl ikinci hasadı yaptıklarını belirterek, "Salihli'ye lavanta tarlaları kazandırdık. 3 yıl sonra eminim ki Salihli nasıl üzümü, zeytiniyle anılıyorsa, lavantasıyla da anılmaya başlanacak. Yağları çok değerli, bizler de bölgede katma değeri çok yüksek ürün elde etmiş olduk." ifadelerini kullandı.