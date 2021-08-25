Manisa'daki trafik denetiminde 39 motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika

MANİSA'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün Saruhanlı ilçesinde ortaklaşa düzenlediği trafik denetiminde 100 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 39 motosiklet trafikten men edildi, çalıntı kaydı bulunan 2 motosiklet ise yakalandı.

Manisa genelinde son 5 yılda yaşanan trafik kazalarının yüzde 42'sine motosiklet ve traktörlerin karıştığı saptandı. Bu kazalarda 126 kişi hayatını kaybetmesi ve 11 bin 282 kişinin de yaralanması nedeniyle emniyet ve jandarma geniş çaplı denetim yaptı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Trafik timleri ve Motosikletli Asayiş timlerinden oluşan karma ekibin katılımıyla Saruhanlı ilçesinde denetim düzenlendi. Denetime 3 motosikletli trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 Motosikletli ekip katıldı.

Düzenlenen denetlemelerde toplamda 245 araç kontrol edilirken, 100 motosiklet ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 39 adet motosiklet trafikten men edilirken, çalıntı kaydı bulunan 2 motosiklet yakalanarak adli işlem yapılmak üzere asayiş ekiplerine teslim edildi.