Manisa'daki trafik kazası
3 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile çarpışması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 02:24 Kaynak: AA
'nın Turgutlu
ilçesinde kamyon ile çarpışması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Manisa Merkezefendi
Devlet Hastanesine kaldırılan Halil İbrahim Kandemir müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün, Halil İbrahim Kandemir'in (66) kullandığı 45 ZA 1640 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Mahallesi Koşu Kırı Caddesi'nde karşı yönden gelen Ali Öncü (32) yönetimindeki 35 JA 5927 plakalı kamyonla çarpışmış, ağır yaralanan Kandemir hastaneye kaldırılmıştı.
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