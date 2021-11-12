Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde traktör ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Hatunköy Mahallesi Savaştepe kara yolunda C.Ö'nün (65) kullandığı 10 ABJ 686 plakalı otomobil ile İ.Ç. (46) yönetimindeki 45 HB 1198 plakalı traktör çarpıştı.
Traktör sürücüsü İ.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü C.Ö. ile yanında bulunan D.Ö, G.Ç, Z.Ç, Ü.Ö, R.Ç. yaralandı.
Yaralılar Soma'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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