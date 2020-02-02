Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Alınan bilgiye göre İzmir- Uşak kara yolunda, Harun Gündoğ idaresindeki 45 AEL 039 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada Mehmet Sarıkaya yönetimindeki 45 J 9701 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.


İşçi servisindeki yolculardan Dudu Kaygısız (47) yaralandı. Kaygısız, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa, İzmir, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi Ankara'da Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 16:15:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]