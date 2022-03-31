Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

31.03.2022 08:45
Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sedat Ekin (67) idaresindeki 10 H 5004 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi yakınında Özkan Mehmet Balamir'in (56) kullandığı 45 T 7822 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Sedat Ekin'in kullandığı otomobil, yol kenarındaki menfeze devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sedat Ekin, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Otomobil, Turgutlu, Manisa, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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