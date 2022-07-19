Manisa'daki trafik kazasında 5'i polis 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'daki trafik kazasında 5'i polis 6 kişi yaralandı

19.07.2022 17:27
Manisa'daki trafik kazasında 5'i polis 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin ekip otosuna arkadan çarpması sonucu 5'i polis 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin ekip otosuna arkadan çarpması sonucu 5'i polis 6 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Bulvarı'ndaki eski garaj önünde, S.Y. (24) idaresindeki 45 RM 850 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden trafik polis otosuna arkadan çarptı.

Kazada sürücü S.Y. ile 5 polis yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Manisa Gördes'teki orman yangınında ekipler seferber oldu Manisa Gördes'teki orman yangınında ekipler seferber oldu Son dakika haber! Manisa'da orman yangını (2) Son dakika haber! Manisa'da orman yangını (2)
Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki trafik kazasında 5'i polis 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:59 8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş!
17:48 Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına Akşener'den tepki: Kadınlara yönelik her türlü şiddette imzayı atanların izi olacak
17:36 Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!
17:18 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
17:05 CHP'li Engin Altay'dan AK Partilileri sinirlendirecek KYK açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun çıkışı telaşlandırdı
16:59 Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada
16:56 Köprülü kavşak çalışması sırasında korkunç kaza! Yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz adam alevlerin ortasında kaldı
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 18:06:51. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'daki trafik kazasında 5'i polis 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement