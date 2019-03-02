Manisa'daki Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Kişi 10 Ay Sonra Öldü
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu İlçesinde meydana gelen ve iki motosikletinin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, 10 ay sonra hastanede vefat etti.
Manisa
'nın Turgutlu
İlçesinde meydana gelen ve iki motosikletinin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, 10 ay sonra hastanede vefat etti.
Alınan bilgiye göre, Yukarıbozkır Mahallesinde 15 Temmuz 2017 günü Turgutlu yönüne seyir halinde olan Yıldıray Kocabunar (24) idaresindeki 45 ZA 7610 plakalı motosiklet ile Zekeriya Şahin (22) idaresindeki 35 ZSZ 91 plakalı motosiklet çapıştı.
Kazada yaralanan sürücülerden Zekeriya Şahin, Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu olurken, yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Yıldıray Kacabunar bugün yaşam savaşını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:52 Kaynak: AA
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